Geely показала дилерам кроссовер Galaxy Starship 7 для российского рынка

Geely Galaxy Starship 7 предложат покупателям из России с последовательно-параллельной силовой установкой. Ожидается, что для нашего рынка модель получит название EX5 EM-i или EX5 PHEV. Ценник пока держат в секрете.

В движение Geely Galaxy Starship 7, как рассказали на закрытой презентации для продавцов, будет приводить тандем 218-сильного электромотора на передней оси и бензиновой 99-сильной «четверки» объемом 1,5 л.

Гибрид построен на архитектуре GEA. Длина кузова составляет 4740 мм, ширина — 1905 мм, а высота — 1685 мм. Расстояние между осями достигает 2755 мм. Начальные версии получат 18-дюймовые колесные диски, а всего китайские производители предусмотрели две комплектации — Pro и Max.

На родине за Galaxy Starship 7 просят от 1,1 до 1,5 млн в пересчете на рубли. По сути, паркетник представляет собой гибридную версию электрического EX5.

