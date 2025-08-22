В Россию приедет Jaecoo J7 с дизайном в стиле Range Rover Evoque

Основной «фишкой» свежей модификации Jaecoo J7 стал экстерьер, который ну очень напоминает облик внедорожников британской марки Land Rover. В движение новинку приводит мотор с «улиткой» объемом 1,5 л.

Специальная версия J7 обзавелась более массивным передним бампером и уменьшенной радиаторной решеткой в виде трапеции. Размер выполненных в контрастном черном цвете наружных зеркал тоже стал поскромнее, чем у прежних модификаций. Х-образное оформление передка достаточно явно намекает на всемирно известный Evoque, а наименование самого бренда Jaecoo дизайнеры решили переместить на капот.

Новинке достался 147-сильный 1,5-литровый наддувный силовой агрегат, обеспечивающий тягу 210 Нм. Возможно, заведовать переключением передач будет 6-диапазонный «робот», как это обычно бывает у многих моделей материнского для «Джейку» концерна Chery Group с упомянутым мотором. Согласно замыслу производителей, привод может быть исключительно передним.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал все особенности дореформенного брутального кроссовера Jaecoo J7, опубликовав эксклюзивный тест-драйв. Мы рассказали об очевидных плюсах и неочевидных минусах китайского SUV.