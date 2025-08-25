Стало известно, как изменилась в России доля новых машин из Японии и Китая

В июле текущего года «китайцев» в России стало меньше на 6%, если проводить параллель с аналогичным периодом 2024-го. Теперь речь идет о доле 55,3%, но «поднебесные» легковушки, как и раньше, могут похвастать максимальными объемами продаж на отечественном рынке, возглавляя топ-5.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, с японским автопромом в нашей стране дело обстоит с точностью да наоборот. В июле прошлого года его доля выросла почти вдвое, увеличившись до 3,7% с прежних 1,9%. В результате Стране восходящего солнца удалось занять четвертую позицию по объемам продаж в России по итогам середины этого лета.

Вторая строчка рейтинга досталась машинам, сошедшим с российских конвейеров. На наших «железных коней» пришлось 30,1% рынка — в этом плане по сравнению с прошлым годом почти ничего не изменилось.

Белоруссия сумела замкнуть тройку лидеров, нарастив реализацию до 5,4%, хотя прежде у нее было 2,7%. И, наконец, присутствие новых немецких легковых автомобилей в России расширилось с 1,3 до 2,6%, что позволило Германии стать пятой в общем зачете.