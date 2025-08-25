Belgee, Toyota и другие: машины каких брендов активнее других покупают россияне

С 18 по 24 августа лидерство по продажам в сегменте новых легковых автомобилей на отечественном рынке сохранила наша LADA. При этом активнее всего россияне покупали машины с шильдиками Belgee и Toyota.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», по итогам 34-й недели последнего летнего месяца в нашей стране удалось реализовать 1856 белорусских легковушек и 603 «Тойоты». В результате автопроизводитель из дружественной республики улучшил свое результаты на 143%, а именитая японская марка — на 97%.

В то же время, вопреки 21-процентной просадке, «Лада» сохранила лидерство, пристроив 6147 машин. Haval занял второе место благодаря реализации 3730 экземпляров. Тройку лидеров замкнула Chery, из шоу-румов которой уехало 2414 авто. Четвертовой сумела стать Geely, чья продукция разошлась тиражом в 1951 экземпляр. Пятое место — у вышеупомянутой «Белджи», которая держит планку еще с предыдущей недели.

В первую десятку по продажам вошли Changan, Jetour и Solaris — 1432, 964 и 823 проданных легковых авто соответственно. В конец списка попали Omoda и Toyota, в случае которых 682 и 603 машины нашли новых владельцев.

Эксперты обратили внимание, что продажи почти всей первой десятки автомобильных марок в России оказались выше, чем на 33-й неделе. Исключением стала только «Тойота».