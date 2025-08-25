Внедорожник Tank 500 заново оцифровали в России

У рамных внедорожников Tank 500, сошедших с конвейера в 2025 году, расширились цифровые возможности. Теперь эти машины могут похвастать голосовым помощником, встроенной платформой сервисов Яндекса и умением обновлять бортовой софт через мобильную сеть или Wi-Fi. Расширились и возможности дистанционного управления.

Встроенные сервисы «Яндекс Авто» обеспечивают Tank 500 быстрый доступ к разделам «Навигатор», «Музыка» и «Книги». Все это богатство запускается одним касанием, не требуя лишних заморочек. Вход в интернет открывает телематический модуль. Его ежемесячный трафик на работу сервисов мультимедиа составляет 4 Гб, возможна дополнительная раздача с помощью смартфона через Wi-Fi.

Умный голосовой ассистент знает больше команд, чем ваша собака, — более 800. Без участия рук и прикосновений другими частями тела хозяин внедорожника нынче может и построить маршрут в нужную точку, и включить музыку, и задать нужную температуру в салоне. Система распознает четыре посадочные зоны, реагируя на голос водителя с высокой точностью.

Функция «обновления по воздуху» позволяет не посещать дилера, чтобы освежать софт и загружать приложения. Это касается мультимедиа, голосового управления, а также модуля, отвечающего за работу интеллектуальных систем вождения, плюс телематики. Ее, кстати, научили загодя включать климатическую систему в предустановленном режиме, чтобы салон прогревался или охлаждался к тому моменту, когда в него сядут водитель и пассажиры.

