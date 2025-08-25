Geely открыла предзаказы на 883-сильный кроссовер Galaxy M9

Гибридный кроссовер Geely Galaxy M9 вышел в предзаказ в родном Китае. Максимальная мощность новинки доходит до 883 л.с. Самую дорогую полноприводную версию создатели «вооружили» тройкой электромоторов и ДВС объемом 1,5 л. В пересчете на рубли начальная стоимость составляет 2,15 млн.

К сожалению, пока это случилось за пределами России

Габариты полноразмерного Galaxy M9 — 5205х1999х1800 мм, колесная база достигает 3030 мм. В Geely утверждают, что их детище имеет лучший в классе коэффициент полезного использования пространства салона — 88,3%.

Внутренне убранство состоит из трех рядов сидений, установленных по схеме 2+2+2. Диагональ монитора центральной консоли вынута на 30 дюймов. У приборной панели — почти 13, у проекционного дисплея — 32. Задним пассажирам достался 17,3-дюймовый экран с разрешением 3К. Стоит отметить 27 динамиков акустической системы и холодильник, рассчитанный более чем на 9 л. С разложенным третьим рядом багажник вмещает 328 л.

За движение отвечает параллельная гибридная система Geely EM Hybrid 2.0. Пока известны особенности лишь самой мощной модификации Galaxy M9, особенности которой описаны выше. С такой начинкой на ускорение до «сотни» у кроссовера уходит 4,5 секунды.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал о других особенностях Geely Galaxy M9, включая запас хода и комплекс полуавтономного управления. В будущем новинка может добраться и до России.