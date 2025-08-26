Эксперт Тузов подсказал, каких новых «китайцев» лучше не покупать в 2025 году

На сегодняшний день на российском рынке новых легковых автомобилей представлено более 60 китайских автобрендов, если учитывать как «официальные» марки, так и «серые». Кажется, что выбор очень большой — легко найти что-то под свои запросы и бюджет. Однако, как говорят эксперты, далеко не все «поднебесные» машины заслуживают внимания — от некоторых стоит держаться подальше.

В беседе с «Российской газетой» независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов не стал называть конкретные марки, а обобщил — по его словам, стоит обходить стороной малоизвестные бренды, продажи которых исчисляются в лучшем случае десятками автомобилей. И это логично: они в любой момент могут уйти из нашей страны, оставив своих клиентов без должного обслуживания, гарантийных ремонтов и запасных частей.

— На российском авторынке в 2025 году представлено большое количество китайских машин, но не все из них пользуются популярностью. Причин для этого несколько: недостаточный срок присутствия на российском рынке, узнаваемость, адаптация, функционал, отличающийся от японских, корейских, европейских автомобилей, — сказал Тузов.

В качестве примера он привел то, что владельцам «поднебесных» машин приходится тратить очень много времени на поиск клавиш для активации тех или иных систем — потому что в легковушках из КНР органы управления зачастую организованы иначе. К тому же у них глючат мультимедиакомплексы, подтормаживают парктроники, да и шумоизоляция оставляет желать лучшего.

