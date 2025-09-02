Объявлены цены на отечественный кроссовер Tenet T8

О том, что на бывшем калужском заводе Volkswagen будет налажено производство автомобилей российской марки Tenet окончательно стало известно в конце февраля этого года. Модельную линейку составят кроссоверы T4, T7, T8 и T9. Выпускает автомобили отечественный холдинг АГР, а технологическим партнером выступает китайская компания Defetoo. И не столь уж важно, что эта фирма нашим соотечественникам практически неизвестна, ведь уже давно не секрет, что донорами для всех машин Tenet являются SUV от популярной на наших просторах марки Chery.

В частности, в основе среднеразмерного Т8, продажи которого стартовали на днях, лежит Chery Tiggo 8 Plus (более свежий вариант Tiggo 8 Pro Max), в РФ не продававшийся. О том, как кроссовер ведет себя на дороге и чем отличается от старшего «китайского брата» вы можете прочитать здесь (портал «АвтоВзгляд» принял участие в премьерном тест-драйве новинки рынка).

А пока напомним, что габариты семиместного полноприводного SUV составляют 4521х1860х1705 мм, колесная база — 2710 мм, дорожный просвет — 196 мм. Автомобиль вооружен 2-литровым двигателем мощностью 197 л.с., агрегатированным с 7-ступенчатым «роботом». Появится ли менее мощный мотор и иная трансмиссия — пока неизвестно.

Внешне машина выглядит весьма актуальной и ни разу непохожей на «донора»: сохранив его архитектуру, автомобиль российской сборки получил иные кузовные панели, включая решетку радиатора и оптику (полностью светодиодную, кстати говоря).

Фото avtovzglyad.ru

Интерьер «восьмерки» весьма лаконичен — ничего лишнего, но все, что есть — функционально и по делу. Материалы отделки не премиальные, конечно, но весьма достойного качества, а качество сборки нареканий не вызывает. И хотя к модной нынче компоновке салона по формуле 5+2 определенные претензии имеются, но в целом первенец бренда оставляет очень приятное впечатление.

Что же касается цен, то чудес, увы, не произошло, и они практически не отличаются от прайсов на Chery Tiggo 8 Pro Max, которого отечественный «паркетник» скоро, судя по всему, заменит полностью. Итак, за Т8 просят минимум 3 540 000 рублей (аналогичный по оснащению Tiggo 8 Pro Max на 50 000 руб. дороже). А в топовой версии он обойдется в 3 790 000 «деревянных» (на 70 000 дешевле «исходника»). Всего потенциальным клиентам предложено две комплектации: Prime и Ultra. Купить машину можно уже сейчас.