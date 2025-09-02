208

Объявлены цены на отечественный кроссовер Tenet T8

Новый российский SUV продолжает традиции Chery

О том, что на бывшем калужском заводе Volkswagen будет налажено производство автомобилей российской марки Tenet окончательно стало известно в конце февраля этого года. Модельную линейку составят кроссоверы T4, T7, T8 и T9. Выпускает автомобили отечественный холдинг АГР, а технологическим партнером выступает китайская компания Defetoo. И не столь уж важно, что эта фирма нашим соотечественникам практически неизвестна, ведь уже давно не секрет, что донорами для всех машин Tenet являются SUV от популярной на наших просторах марки Chery.

Автор
Иван Флягин

В частности, в основе среднеразмерного Т8, продажи которого стартовали на днях, лежит Chery Tiggo 8 Plus (более свежий вариант Tiggo 8 Pro Max), в РФ не продававшийся. О том, как кроссовер ведет себя на дороге и чем отличается от старшего «китайского брата» вы можете прочитать здесь (портал «АвтоВзгляд» принял участие в премьерном тест-драйве новинки рынка).

А пока напомним, что габариты семиместного полноприводного SUV составляют 4521х1860х1705 мм, колесная база — 2710 мм, дорожный просвет — 196 мм. Автомобиль вооружен 2-литровым двигателем мощностью 197 л.с., агрегатированным с 7-ступенчатым «роботом». Появится ли менее мощный мотор и иная трансмиссия — пока неизвестно.

Внешне машина выглядит весьма актуальной и ни разу непохожей на «донора»: сохранив его архитектуру, автомобиль российской сборки получил иные кузовные панели, включая решетку радиатора и оптику (полностью светодиодную, кстати говоря).

Интерьер «восьмерки» весьма лаконичен — ничего лишнего, но все, что есть — функционально и по делу. Материалы отделки не премиальные, конечно, но весьма достойного качества, а качество сборки нареканий не вызывает. И хотя к модной нынче компоновке салона по формуле 5+2 определенные претензии имеются, но в целом первенец бренда оставляет очень приятное впечатление.

Что же касается цен, то чудес, увы, не произошло, и они практически не отличаются от прайсов на Chery Tiggo 8 Pro Max, которого отечественный «паркетник» скоро, судя по всему, заменит полностью. Итак, за Т8 просят минимум 3 540 000 рублей (аналогичный по оснащению Tiggo 8 Pro Max на 50 000 руб. дороже). А в топовой версии он обойдется в 3 790 000 «деревянных» (на 70 000 дешевле «исходника»). Всего потенциальным клиентам предложено две комплектации: Prime и Ultra. Купить машину можно уже сейчас.

