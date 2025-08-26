Для России обновили топовую версию внедорожника BAW 212

Если прежде BAW 212 в максимальной комплектации Longwind предлагали россиянам исключительно с китайским интерфейсом мультимедийной системы, то теперь она полностью переведена на русский язык. На сегодняшний день внедорожник продается на территории РФ в трех версиях.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на представителей «BAW Россия», треть покупателей из нашей страны предпочитают приобретать 212-й в топе. По этой причине производители «поднебесного» внедорожника решились на заводскую русификацию Longwind. В качестве бонуса стал доступен английский. Но этим дело почему-то и ограничилось.

Судя по всему, при покупке базового исполнения под названием Machinist нашим людям по-прежнему придется любоваться только иероглифами. Существует, конечно, старшая комплектация с приставкой Adventurer Rus, которая и раньше была русифицирована, но почему нельзя было сразу позаботиться о глобальной прошивке — неясно.

Напомним, BAW 212 Longwind максимально подготовлен к бездорожью. Он может похвастать двухсоставными литыми дисками и грязевыми шинами AT-32, а также увеличенным на 45 мм дорожным просветом. Не будем забывать про блокировки переднего и заднего дифференциалов, металлические бамперы и пороги.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что для отечественного рынка рассекретили комплектации и цены внедорожника BAW 212.