В Россию ввезли рекордное количество машин через Владивосток

По итогам середины лета 2025 года россияне привезли для себя через Владивосток 33 101 заграничный автомобиль. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом импорт для личных нужд вырос в 1,5 раза, и это рекорд.

Как правило, таким образом к нам приезжают «японцы» с пробегом

Согласно статистике Владивостокской таможни, в июле 2024 года аппетиты жителей нашей страны были поскромнее. Тогда дело ограничилось 26 000 иномарок. Уточняется, что за первые семь месяцев 2025-го до России добрались 172 000 авто для личного пользования. Если проводить параллель с январем-июлем 2024-го, то можно говорить о 16-процентном росте поставок.

Как правило, основной поток импорта через Владивосток приходится на подержанные модели японского происхождения. Чаще всего встречаются экземпляры с шильдиками хорошо известных россиянам Toyota и Nissan, Honda и Mazda, а также Suzuki и Subaru.

В то же время в Россию тем же путем попадает немало южнокорейских автомобилей. Конечно, тут подразумеваются Kia и Hyundai. А вот «китайцев» через Владивосток к нам почти не везут.

