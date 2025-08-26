Tenet объявила старт продаж кроссовера T4 в России

Tenet T4 позиционируется производителем как идеальный кроссовер для современной и молодой семьи. Новинка подойдет для повседневных поездок, выездов за город и путешествий. Автомобиль доступен в двух комплектациях, минимальная цена — 2 220 000 рублей.

Компактный Tenet T4 приводит в движение 147-сильный 1,5-литровый наддувный двигатель, чей максимальный крутящий момент составляет 210 Нм. Передачи переключает 6-диапазонный «робот». На ускорение до «сотни» уходит 10 секунд, за пределами городской черты расходуется 6,1 л топлива.

Габариты «четверки» — 4320х1831х1652 мм. За счет колесной базы в 2610 мм инженерам удалось создать просторный салон, где центральное место занимает пара совмещенных 10,25-дюймовых дисплеев. Предусмотрены «зимний» пакет и телематика — двигатель можно запустить дистанционно, как и прогрев внутреннего пространства.

Базовое оснащение Active получило головную LED-оптику и 17-дюймовые литые колесные диски из алюминия, а также ABS и ESC. Можно сразу рассчитывать на четверку «эйрбегов» вкупе с задней камерой и парктрониками в районе кормы. Имеются круиз-контроль, кондиционер и четверка динамиков «музыки», голосовое управление. Греется передний ряд сидений, руль, наружные зеркала, форсунки омывателя и ветровое стекло.

К главным преимуществам топовой версии Prime за 2 350 000 рублей относятся климат-контроль, передние парктроники, обогрев задних сидений, система обзора на 360 градусов и прочие опции.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России стартовали продажи кроссовера Tenet T7.