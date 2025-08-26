Россияне резко отказались брать кредиты на автомобили в июле

В середине этого лета жители нашей страны взяли 98,3 тыс. кредитов для приобретения автомобиля. По сравнению с тем же периодом в прошлом году показатели снизились на 38,3%. Кроме того, с начала 2025-го россияне ежемесячно берут меньше займов, чем в 2024-м.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно его данным, по итогам июля общая планка опустилась до 135,5 млрд рублей. В денежном выражении объем выданных автокредитов рухнул на 42,2%, если посмотреть на цифры 12-месячной давности. Но при сопоставлении цифр с началом лета заметен 16-процентный прирост, поскольку в июне россияне влезли в долги из-за желания купить «ласточку» на 116,8 млрд рублей.

Больше всего кредитов в июле текущего года набрали жители Подмосковья, Москвы и Татарстана. В первом случае — 6,36 тыс. штук, во втором — 6,22 тыс., в последнем — 5,06 тыс. По темпам роста прочие регионы обогнала Рязанская область за счет скачка на 18,8%.

По мнению экспертов, в течение года россияне стали реже залезать в кабалу из-за роста кредитных ставок и утильсбора, а также макропруденциальных ограничений для тех, чья долговая нагрузка превышает 50%.