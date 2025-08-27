Общемировые продажи новых машин выросли на 5,5%

По итогам середины лета в мире реализовали более 7,4 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Объем авторынка на планете вырос на 5,5%, если сравнивать актуальные цифры с прошлогодним аналогичным периодом. С января по июль владельцев нашли более 51,8 млн «железных коней», что на 4,8% больше, чем за семь месяцев 2024-го.

Об этом сообщает ресурс Just Auto, ссылаясь на отчет GlobalData. По словам экспертов, самым большим авторынком в мире по-прежнему является Поднебесная. В июле 2025 года местные жители приобрели почти 1,97 млн свеженьких авто, в годовом выражении спрос увеличился на 9,4%.

На второй позиции расположились США, где из автосалонов уехало 1,4 млн машин, а третьей в рейтинге стала Западная Европа. На ее долю пришлось около 1,1 млн проданных автомобилей, что обеспечило 3,6-процентный прирост.

За второй месяц лета население Восточной Европы купило 390 тыс. машин, тамошние аппетиты выросли на 3,7%. За счет реализации 289 тыс. авто рынок Южной Америки поднялся на 7,9%. В Японии зафиксировано просадка на 3,6%, Канада и Южная Корея вышли в плюс на 1,3 и 6,4%.

