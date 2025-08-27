Geely обнародовала фото «бюджетного» седана Galaxy Starshine 6

В Сети появились официальные изображения седана Geely Galaxy Starshine 6. Его предложат покупателям с гибридной силовой установкой и довольно демократичным ценником. Ожидается, что в пересчете на рубли в Китае за четырехдверку попросят около 900 тыс. Возможно, со временем «шестерка» доедет и до отечественного рынка.

Дизайнеры Geely решили сделать радиаторную решетку Galaxy Starshine 6 нетрадиционной для моделей бренда, остановившись на трапецевидной форме, вертикальных ламелях и бампере с характерными воздухозаборниками по бокам. Не будем забывать и про оригинальную оптику. Задняя часть «шестерки» украшена объединенными LED-фонарями со световой перемычкой. Как выглядит салон, на сегодняшний день неизвестно.

Судя по данным сертификации, габариты Galaxy Starshine 6 составляют 4806х1886х1490 мм. Расстояние между осями — 2756 мм. За движение отвечает гибридная система Thor EM-i, построенная на базе 112-сильного традиционного ДВС объемом 1,5 л. Общий запас хода доходит до 2000 км, батареи емкостью от 8,5 до 17 кВт⋅ч дают проехать 50-125 км только на электротяге.

Остается сказать, что в модельном ряду «Джили» новый Galaxy Starshine 6 встанет на ступеньку ниже более габаритного собрата A7, чьи особенности ранее расписал портал «АвтоВзгляд».