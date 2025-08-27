7

Haval раскрыла новые детали рестайлинга кросовера H7

Его полноценный дебют скоро состоится на мотор-шоу в Чэнду

Впервые на просторах Сети появились официальные изображения кроссовера Big Dog с припиской Plus, пережившего обновление. Вероятно, основные перемены коснулись салона, но его производители пока не показали. Дореформенная версия на отечественном рынке носит имя Haval H7.

Автор
Анатолий Белецкий

Свежая порция опубликованных фотографий говорит о том, что снаружи Big Dog Plus изменился не так уж сильно. Ключевым незнакомым элементом стала радиаторная решетка эволюционировавшего кроссовера. Структура, состоящая из ячеек, ушла в прошлое, уступив место массивным горизонтальным ламелям. Кроме того, логотип стал заметно больше и получил подсветку. На багажной двери наименование бренда сменилось аббревиатурой материнского концерна Great Wall Motor.

Скорее всего, техническую начинку паркетника рассекретят ближе к дате официальной премьеры, которая должна пройти на автосалоне в Чэнду в ближайшие дни. На сегодняшний день на китайском рынке SUV доступен покупателям с гибридными системами, чья отдача доходит до 378 л.с. А запас хода на чистом электричестве ограничивается пробегом в 105 км.

Остается только сказать, что обновленная версия имеет все шансы добраться и до российского рынка. А в ожидании дебюта рекомендуем почитать тест-драйв актуального для нашей страны кроссовера Haval H7, который оценили эксперты портала «АвтоВзгляд».

