Haval раскрыла новые детали рестайлинга кросовера H7

Впервые на просторах Сети появились официальные изображения кроссовера Big Dog с припиской Plus, пережившего обновление. Вероятно, основные перемены коснулись салона, но его производители пока не показали. Дореформенная версия на отечественном рынке носит имя Haval H7.

Свежая порция опубликованных фотографий говорит о том, что снаружи Big Dog Plus изменился не так уж сильно. Ключевым незнакомым элементом стала радиаторная решетка эволюционировавшего кроссовера. Структура, состоящая из ячеек, ушла в прошлое, уступив место массивным горизонтальным ламелям. Кроме того, логотип стал заметно больше и получил подсветку. На багажной двери наименование бренда сменилось аббревиатурой материнского концерна Great Wall Motor.

Скорее всего, техническую начинку паркетника рассекретят ближе к дате официальной премьеры, которая должна пройти на автосалоне в Чэнду в ближайшие дни. На сегодняшний день на китайском рынке SUV доступен покупателям с гибридными системами, чья отдача доходит до 378 л.с. А запас хода на чистом электричестве ограничивается пробегом в 105 км.

Остается только сказать, что обновленная версия имеет все шансы добраться и до российского рынка. А в ожидании дебюта рекомендуем почитать тест-драйв актуального для нашей страны кроссовера Haval H7, который оценили эксперты портала «АвтоВзгляд».