Стало известно, сколько в России легковых автомобилей

По дорогам нашей страны ездит около 53 млн легковых машин. За последние 10 лет их стало больше на 8,7 млн. А с учетом статистики новых регионов конечные цифры будут еще выше.

Об этом сообщает РИА Новости. Согласно данным, которые находятся в распоряжении агентства, в прошлом году отечественный парк легковых машин перешагнул отметку 52,9 млн. При этом более 49,5 млн из них являются личной собственностью россиян. И не будем забывать, что объем рынка легковушек в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях еще толком не подсчитан.

Известно, что два года назад на территории РФ было зарегистрировано 51,5 млн легковых автомобилей, 48,5 млн из которых принадлежали населению. В 2022-м эксперты насчитали 50,6 млн единиц транспорта той же категории, граждане владели 47,8 млн.

Глядя на опубликованную статистику, несложно сделать вывод, что количество легковых машин в России растет ежегодно.

