Geely анонсировала запуск обновленного кроссовера Monjaro для Китая

После рестайлинга Geely Monjaro получит на родине 272-сильный двигатель и набор современных водительских ассистентов. Кроссовер дебютирует в рамках мотор-шоу в Чэнду 29 августа. Похоже, что ближе к этой дате расскажут и о ценах.

Дореформенный SUV уже давно успел полюбиться россиянам

Официально анонсируя обновленный Monjaro, Geely обнародовала видеролики с дорожных тестов во Внутренней Монголии. Производители протестировали паркетник в пустыне Улан-Бух, где днем поверхность земли прогревается до 70 °C. В экстремальных условиях проверили двигатель, шасси, полный привод и рулевое управление. Паркетнику удалось успешно преодолеть песчаный 100-метровый склон при наклоне 60 градусов.

Снаружи обновленный Monjaro узнать легко, поскольку его внешность изменилась минимально. Кроссовер обзавелся более агрессивным бампером с увеличенными воздуховодами и колесными дисками иного дизайна. Кузов стал на 25 длиннее, итоговые габариты составили 4795х1895х1689 мм.

В моторную гамму вошел силовой агрегат объемом 2,0 л, выдающий 272 л.с., что на 34 силы больше, чем прежде. Максимальная скорость ограничена отметкой 225 км/ч. Добавился и «автопилот», особенности которого портал «АвтоВзгляд» расписал в середине августа.