Hongqi раскрыла комплектации и цены кроссовера HS7 в России

Полноприводный Hongqi HS7 может похвастать ярким дизайном, достойным уровнем комфорта и набором умных технологий. Под капотом установлен 245-сильный наддувный двигатель объемом 2,0 л, который «дружит» с 8-диапазонным «автоматом». Доступны версии Deluxe и Executive. Минимальная цена с учетом спецпредложения составляет 4 790 000 рублей.

На ускорение до «сотни» у Hongqi HS7 уходит 8,8 секунды, максимальная скорость ограничена отметкой 210 км/ч. При длине кузова 4995 мм расстояние между осями достигает 2920 мм. Багажный отсек вмещает от 210 до 3117 л. LED-фары и задние фонари создают узнаваемый образ.

В стартовой комплектации на борту установлены мультимедийный комплекс с 12,6-дюймовым тачскрином и 10 динамиками, трехзонный климат-контроль, салонная камера, четверка USB-портов и беспроводная зарядка для гаджетов. Предусмотрены система кругового обзора на 360 градусов и парктроники. Панорамная крыша призвана создавать ощущение простора.

Пассивную безопасность обеспечивают полдюжины «эйрбегов». Производители изначально позаботились об адаптивном круиз-контроле и научили HS7 предупреждать владельца об угрозе лобового столкновения, экстренно тормозить и мониторить слепые зоны.

Основным отличием топового исполнения Executive за 4 990 000 рублей стали амортизаторы, умеющие подстраиваться под конкретный стиль вождения и дорожные условия. Число динамиков акустической системы доходит до 12, добавляются проекционный дисплей и автоматический парковщик.