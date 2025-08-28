Exeed представит для России кроссовер Exlantix E02 в 2026 году

Технологичная модельная линейка Exlantix расширится в нашей стране за счет появления нового флагманского кроссовера с индексом E02. В следующем году он присоединится к уже продающимся в России полноразмерному паркетнику ET и седану ES. Более точные сроки появления новинки раскроют позже, как и комплектации.

В длину кузов Exlantix E02 вытянут на 5171 мм, ширина и высота составляют 1986 и 1801 мм соответственно. В движение кроссовер приводит тандем турбомотора объемом 1,5 л и пары электродвигателей. На борту предусмотрено 11 подушек безопасности.

Статусность новинке должны придавать строгий силуэт и плавные линии кузова, декорированного хромированными деталями. Оформление передней панели является отсылкой к шедевру классической китайской архитектуры — Запретному городу, построенному как символ имперского величия. Корму украшают сквозные фонари с ромбовидным узором.

В салоне самым ярким акцентом стал центральный тачскрин мультимедийного комплекса с диагональю 30 дюймов и разрешением 6K. Системой с 23 динамиками можно управлять при помощи голосового ассистента, получившего вкрапление искусственного интеллекта. Приборная панель установлена за рулем с парой спиц. В центральную консоль встроены проекционный дисплей и холодильник. Пассажирам задних рядов достался 17,3-дюймовый экран, вмонтированный в потолок.