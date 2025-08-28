Jaecoo презентует спецверсию кроссовера J7 в России в начале осени

Появление cпециальной версии J7 на отечественном рынке приурочено ко второй годовщине присутствия бренда в России. Такой шаг символизирует стремление Jaecoo усилить свои позиции в сегменте кроссоверов. Два года назад именно «семерка» стала первой моделью «Джейку», поступившей у нас в продажу.
Снаружи особую «семерку» можно будет узнать по Х-образному передку, уменьшенной трапециевидной решетке радиатора и более габаритному фронтальному бамперу. Надпись Jaecoo переехала на капот, а наружные зеркала стали компактнее, чем у классической версии, и почернели. В целом экстерьер китайской модели явно приблизился к облику внедорожников британской марки Land Rover.
Ожидается, что в паре с вышеупомянутым мотором будет трудиться 6-диапазонная роботизированная трансмиссия. А крутящий момент силового агрегата должен составить 210 Нм.
Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал особенности дореформенного Jaecoo J7, опубликовав эксклюзивный тест-драйв.