Кроссовер Jetta VS8 презентовали в Китае

В Поднебесной дебютировал среднеразмерный кроссовер Jetta VS8, в дизайне которого явно заметны немецкие гены. В движение новинку приводит наддувный мотор объемом 1,4 л. В пересчете на рубли за SUV просят минимум 1,1 млн. Если «восьмерка» и доедет до России, то у нас, к сожалению, за нее попросят явно больше.

Передняя часть VS8 получила сочетание четких линий и технологичных акцентов. Речь идет о LED-оптике, радиаторной решетке без рамок и логотипе с подсветкой. Темные стойки кузова и обрамление стекол аналогичного цвета создают эффект «парящей» крыши.

Габариты кроссовера производитель считает универсальными — 4629х1851х1624 мм. Расстояние между осями достигает 2731 мм. Салон получил лаконичное оформление, цифровую панель приборов и многофункциональную «баранку» с подрулевым переключателем передач. Центральное место отведено 14,6-дюймовому экрану мультимейдиного комплекса. Бортовая электроника с встроенным искусственным интеллектом DeepSeek понимает и простые, и комбинированные команды.

Силовой агрегат выдает 150 л.с., работая в тандеме с 6-диапазонным классическим «автоматом». Помимо всего прочего, на борту имеется комплекс ассистентов уровня L2.

Jetta представлена в России официально, поэтому VS8 имеет все шансы доехать до отечественного рынка. В ожидании «восьмерки» предлагаем занять себя чтением нашего тест-драйва Jetta VS5 и VS7. Портал «АвтоВзгляд» описал все их сильные и слабые стороны.