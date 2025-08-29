Стартовали продажи гибридного кроссовера GAC S9

В пересчете на наши деньги флагманский кроссовер GAC S9, «вооруженный» гибридной силовой установкой, оценили на родине минимум в 2,9 млн рублей. Ожидается, что в следующем году флагманский SUV доедет и до отечественного рынка.

Пока новинка доступна только в Китае, но появится и в России

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщает ресурс «Китайские автомобили». В движение GAC S9 приводит параллельная гибридная система, в состав которой «поднебесные» производители включили пару электродвигателей и классический ДВС объемом 1,5 л. Общая мощность установки — 500 л.с. Максимальный запас хода ограничен отметкой в 1200 км.

Габариты «девятки» — 5060х1950х1760 мм. Салон может быть как пяти-, так и шестиместным. Внутри внимание к себе сразу должен привлечь центральный 17,3-дюймовый тачскрин мультимедийного комплекса. Акустическая система снабжена 21 динамиком. Прилагается набор активных водительских ассистентов от Huawei, известный как ADS 4 Max.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности GAC S9.