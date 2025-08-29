Стало известно, сколько власти РФ потратили на льготные программы покупки авто

В текущем году на льготные программы поддержки спроса на автомобили в нашей стране было выделено более 24 млрд рублей. В результате россияне приобрели около 80 тыс. машин с господдержкой. Об этом рассказал ТАСС первый вице-премьер Правительства РФ Денис Мантуров.

Уточняется, что в мае снова заработала программа «Семейный автомобиль», что позволило дополнительно загрузить автозаводы и расширило возможности граждан в вопросе приобретения «железного коня». В итог, напомнил г-н Мантуров, благодаря господдержке было приобретено более 80 000 авто..

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», сроки действия программы льготного автокредитования в России уже фактически продлили: на это будет дополнительно выделено10 млрд руб. И банки начали оформлять соответствующие займы с учетом новых лимитов.