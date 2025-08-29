Состоялся официальный дебют обновленного кроссовера Geely Monjaro

Премьера Geely Monjaro, пережившего рестайлинг, прошла в Китае в рамках мотор-шоу в Чэнду. В список ключевых новшеств кроссовера вошли более мощный двухлитровый мотор, продвинутая электрическая архитектура мультимедийной системы и система активных ассистентов водителя G-Pilot H3.

Появление в моторной гамме производителя 272-сильной «турбочетверки» объемом 2 л позволило обновленному Monjaro ускоряться до «сотни» за 6,5 секунды. Отдача силового агрегата выросла на 34 силы, порог максимальной скорости — до 225 км/ч. Передачи переключает 8-диапазонный «автомат», в продажу поступят версии с передним и полным приводом.

«Китаец» прибавил в длину 25 мм, его габариты составили 4795х1895х1689 мм. Дизайн переднего бампера стал агрессивнее, а встроенные в него воздуховоды — больше. Колесные диски получили новый рисунок. За счет доработки системы CDC выросли плавность хода авто и сопротивление кренам, стало меньше вибраций.

Переход на электрическую архитектуру GEEA 3.0 обеспечил более оперативное сетевое подключение ТС со скоростью передачи данных 10 Гбит в секунду. По сравнению с прошлой платформой, процесс пошел быстрее на 300%. Кроме того, открылась возможность обновлять бортовой софт «по воздуху» — без визита к дилеру.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности «автопилота», которым обзавелся Geely Monjaro в ходе обновления. И не забудьте почитать наш тест-драйв версии кроссовера, актуальной для России.