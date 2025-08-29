Рассекречены оснащение и цена внедорожника BJ60, собранного в России

В нашей стране полноразмерный рамный внедорожник BAIC BJ60 будет доступен в одном-единственном исполнении. Его предложат россиянам с дизельным мотором, полным приводом, «зимним» пакетом и полным офф-роудным арсеналом за 5 300 000 рублей.

Прайс новинки появился на официальном сайте бренда в России. Для отечественного рынка BAIC BJ60 оснащается двухлитровым турбодизелем, выдающим 163 л.с. и 400 Нм тяги. Прилагается гибридный «довесок», обеспечивающий дополнительные 14 сил и полсотни единиц крутящего момента.

«Огненной» динамики от новинки рынка ждать не стоит: первая «сотня» набирается за 14,4 секунды. Зато на 100 км пробега расходуется все 8,6 л. Переключением передач заведует 8-диапазонный «автомат». В плане привода можно рассчитывать на part-time и понижающую передачу.

BJ60 комплектуется независимой задней подвеской, доступны блокировки переднего и заднего дифференциала. Дорожный просвет достигает тут 215 мм, угол въезда доходит до 30 градусов, съезда — до 24. «Китаец» способен преодолеть брод глубиной 750 мм.

В список оборудования производители включили полностью светодиодную оптику, позаботившись об адаптивных фарах. По умолчанию прилагаются 18-дюймовые легкосплавные диски, в салоне потенциальных владельцев должны порадовать климат-контроль на три зоны и 13-дюймовый тачскрин мультимедийки с дюжиной динамиков. Камеры кругового обзора и парктроники не забыты, как и обогревы ветрового стекла, руля, обоих рядов сидений, зеркал и форсунок омывателя.

Ранее портал «АвтоВзгляд» уже сообщал, когда BAIC начнет официальные продажи BJ60 в России.