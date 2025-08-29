Обновленный внедорожник Tank 500 официально выкатили на рынок Китая

И сразу скажем, что на внешний облик Tank 500 рестайлинг почти не повлиял, но гибридные силовые установки стали мощнее, плюс пересмотрено оформление интерьера. Кроме того, опционал авто расширился за счет системы ночного видения и нового пакета водительских ассистентов. Ясное дело, обновился и ценник: минимальная планка доросла до 3,76 млн рублей в пересчете на наши деньги.

Главной переменой в экстерьере «пятисотого» стала радиаторная решетка, в палитру вариантов окраски кузова добавился зеленый оттенок. В качестве опции предлагаются 20-дюймовые оригинальные колесные диски.

В движение обновленный Tank 500 приводят прежний 360-сильный V6 объемом 3 л и две гибридные установки. Отдача системы Hi4-T выросла до 422 л.с. за счет нового электродвигателя. Мощность версии Hi4-Z, в состав которой включена пара тяговых электромоторов и двухлитровый двигатель с «улиткой», увеличилась до 877 л.с.

В салоне центральный тачскрин разросся до 15,6 дюйма. На рулевую колонку перебрался селектор трансмиссии, на центральном тоннеле появилась пара беспроводных зарядок для смартфона. Для задних пассажиров предусмотрен 17,3-дюймовый экран, в качестве изюминки — термобокс, умеющий поддерживать температуру от минус 6 до 50 °C.

Комплекс водительских помощников Coffee Pilot Ultra третьего поколения доступен в некоторых комплектациях — 11 камер и 27 датчиков с учетом лидара. В итоге «пятисотый» стал автономнее, в том числе получив парковочного ассистента и способность «видеть» в темноте другие машины на дистанции более 100 м.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Tank 500 заново оцифровали в России. Недавно у нас получила ценник версия Hi-Charge.