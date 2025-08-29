Обновленный внедорожник Tank 500 официально выкатили на рынок Китая

Главной переменой в экстерьере «пятисотого» стала радиаторная решетка, в палитру вариантов окраски кузова добавился зеленый оттенок. В качестве опции предлагаются 20-дюймовые оригинальные колесные диски.
В движение обновленный Tank 500 приводят прежний 360-сильный V6 объемом 3 л и две гибридные установки. Отдача системы Hi4-T выросла до 422 л.с. за счет нового электродвигателя. Мощность версии Hi4-Z, в состав которой включена пара тяговых электромоторов и двухлитровый двигатель с «улиткой», увеличилась до 877 л.с.
В салоне центральный тачскрин разросся до 15,6 дюйма. На рулевую колонку перебрался селектор трансмиссии, на центральном тоннеле появилась пара беспроводных зарядок для смартфона. Для задних пассажиров предусмотрен 17,3-дюймовый экран, в качестве изюминки — термобокс, умеющий поддерживать температуру от минус 6 до 50 °C.
Комплекс водительских помощников Coffee Pilot Ultra третьего поколения доступен в некоторых комплектациях — 11 камер и 27 датчиков с учетом лидара. В итоге «пятисотый» стал автономнее, в том числе получив парковочного ассистента и способность «видеть» в темноте другие машины на дистанции более 100 м.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Tank 500 заново оцифровали в России. Недавно у нас получила ценник версия Hi-Charge.