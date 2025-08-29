Представлен серийный Chery Fulwin T11, который для России превратят в Exlantix

Компания Chery презентовала в Поднебесной товарный вариант Fulwin T11, который считается самым крупным внедорожником марки. В движение новинку приводит гибридная система, а салон украшен заметным, мягко говоря, 30-дюймовым тачскрином мультимедийного комплекса.

Как пишет ресурс AutoHome, в длину кузов Fulwin T11 вытянут на 5150 мм, ширина составляет 1995 мм, а высота — 1800 мм. Расстояние между осями достигает 3120 мм. Предусмотрены 21-дюймовые колесные диски, подвеску сделали полностью независимой.

Технические характеристики силовой установки Chery пока не раскрывает. Но ожидается, что кроссовер-гигант сможет выезжать из первой «сотни» менее чем за 5 секунд. Такую динамику должен обеспечить тандем традиционного ДВС и пары тяговых электродвигателей. «Одиннадцатый» способен проезжать на одной зарядке 1400 км, а на одном чистом электричестве — 220 км.

В шестиместном салоне установлена лаконичная цифровая приборка, переднюю панель полностью лишили физических кнопок, которые обычно очень нравятся россиянам. Разрешение внушительного центрального монитора — 6К. Количество динамиков может превышать два десятка. В сиденья второго ряда встроен массажер, обеспечено их продольное перемещение. В потолок вмонтирован 17,3-дюймовый экран, на борту также имеется 9,2-литровый холодильник.

Остается сказать, что дебютировавший в КНР Chery Fulwin T11 весьма напоминает анонсированный для отечественного рынка кроссовер Exeed Exlantix E02, особенности которого ранее раскрыл портал «АвтоВзгляд».