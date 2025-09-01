Эксперт Иванов рассказал, что будет со скидками на новые авто в России осенью

Стоки новых автомобилей в России продолжают «сдуваться»: как говорят представители дилерского сообщества, сейчас запас машин на складах составляет около 400 тысяч единиц. И этого количества должно хватить на 3-4 месяца.

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. По его словам, запас машин до конца этого — это «все еще не очень здоровый процесс», тем не менее, сокращение стоков — уже сформировавшаяся тенденция.

Что же касается скидок, то, по прогнозу Иванова, «повального отказа» от дисконтных программ по крайней мере в сентябре ожидать не стоит. Вероятнее всего, будут корректировки, то есть урезание бонусов. Особенно у тех брендов, что сократили свои стоки до адекватных объемов.

Рассказал он и о том, как на российский рынок новых легковушек влияет снижение ключевой ставки:

— Высокая ключевая ставка — это ведь не только проблема заградительно дорогих кредитов для людей. И не столько. На большинство брендов, официально представленных в России, распространяются субсидированные кредиты, финансируемые производителями. И средняя ставка по таким продуктам составляет 9,9%. Это почти в два раза меньше, чем ключевая ставка.