Полная бессмыслица: эксперт назвал покупку китайского авто нецелесообразной

Ко всем китайским автомобилям в России относятся в целом весьма прохладно: добрых слов заслужили немногие марки и модели, в отличие от претензий. Однако резкий рост цен, связанный с введение повышенного утилизационного сбора, сделал покупку совсем уж безрадостной и продажи встали. Эксперты считают, что сегодня покупать машину из Китая просто нецелесообразно. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Продажи новых авто в целом и новых китайских машин — в частности сейчас стоят на приколе, как крейсер «Аврора». Даже сногсшибательные скидки и прочие ухищрения автопродавцов не привели массового покупателя в салоны. Ставка рефинансирования, «упавшая» сразу на два процента, и та не справилась!

Возможно, что причина столь резкого снижения интереса российского водителя к китайскому автомобилю кроется не только в цене. Но и в ней — тоже. Так, Иларион Демчиков, директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex, считает, что китайский автосегмент, несмотря на свое доминирование в России, переживает кризис доверия:

— Рост утилизационного сбора до 670 000 рублей за базовые модели в сочетании со все еще высокой ключевой ставкой делает покупку ТС экономически нецелесообразной. Перенасыщение рынка привело к избыточным запасам у дилеров, а покупатели откладывают приобретения в ожидании возвращения европейских брендов...

Сложно не согласиться с экспертом: на фоне «китайцев», старые бренды выглядели куда более взвешенной и актуальной покупкой. Более того, срок службы транспортного средства, традиционно длинный в России, «поднебесные» машины просто не выдерживают, выходя из строя зачастую раньше, чем будет выплачен кредит. Но есть и еще один важный эпизод, который из раза в раз становится камнем преткновения.

— Китайские автомобили демонстрируют критическую потерю стоимости: до 30-40% за первый год эксплуатации. Частые рестайлинги обесценивают предыдущие поколения, создавая сложности при перепродаже. К тому же сервисная инфраструктура не справляется с потребностями: срок поставки запчастей достигает 45 дней, в регионах — еще больше. Непредсказуемость рынка приводит к резким колебаниям цен при анонсах новых версий, — добавляет г-н Демчиков.

Короче говоря, в тандеме вышеописанные обстоятельства действительно делают приобретение нового китайского автомобиля как минимум финансово нецелесообразным: потеря стоимости даже на оперативной перепродаже настолько велика, а срок превращения машины в наличную валюту столь продолжителен, что многих отпугивает.

И когда пришел черед не занимать у банка, а покупать «на свои», большинство клиентов абсолютно сознательно от сделки отказались: уж слишком много минусов против извечного, но уже порядком обесцененного тезиса «новая машина».