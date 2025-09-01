В России за август подешевели новые автомобили шести брендов

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на мониторинг ресурса «Цена Авто». На сегодняшний день электромобиль «Амберавто А5» доступен отечественными покупателям в двух версиях — Comfort и Business. Подорожали обе: в первом случае стоимость увеличилась на 13,3%, во втором — на 8%. В итоге минимальная цена батарейной четырехдверки доросла до 2 615 383 рублей. Старшая комплектация стала оцениваться в 2 824 999 рублей.
Эксперты обратили внимание, что за первые две недели последнего летнего месяца стоимость линеек полудюжины китайских брендов стала демократичнее. Свои модели сделали доступнее хорошо известные у нас Haval и Chery, а также Omoda и Jaecoo, Soueast и Oting.
Напомним, габариты «Амберавто А5» составляют 4675х1835х1480 мм. В движение седан приводит 160-сильная силовая уставновка. Прилагается литий-ионная батарея на 60,2 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 450 км.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал о деталях обновления «Амберавто А5».