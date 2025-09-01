Geely презентовала в Китае обновленный седан Preface

Снаружи обновленный Geely Preface получил лишь точечные изменения, особенно колдовать над экстерьером седана дизайнеры не стали. Зато техническая начинка была переработана весьма основательно, что положительно отразилось и на силовой установке, и на количестве инноваций.

На китайском рынке Preface известен как Xingrui. В рамках обновления он «переехал» на электронную архитектуру GEEA 3.0, что позволило оснастить машину системой помощи водителю G-Pilot H3. Габариты модели — 4785х1869 х1469 мм при колесной базе 2800 мм.

Под капотом у рестайлинговой четырехдверки по-прежнему установлен турбированный бензиновый мотор объемом 2,0 л, однако его мощность увеличилась до 272 л.с. Кроме того, теперь можно рассчитывать на 400 Нм тяги.

В тандеме с силовой установкой трудится 8-диапазонная «автоматическая» трансмиссия. Из первой «сотни» обновленный «китаец» уверенно стал выезжать за 6,5 секунды, а «максималка» ограничена отметкой 215 км/ч. Привод — исключительно передний.

Если возвращаться к разговору о внешности эволюционировавшего Preface, стоит отметить, что он обзавелся радиаторной решеткой с незнакомым рисунком. Изменилась и форма переднего бампера. Внутри седан получил улучшенную систему регулируемой жесткости амортизаторов CDC и акустику Flyme Sound с 16 динамиками.

Остается сказать, что новинка должна выйти на родной рынок в октябре. Позже она вполне может добраться и до России.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что обновленный Geely Preface заметили на тестах в Китае.