Geely презентовала в Китае обновленный седан Preface

В России официально доступна дореформенная версия

Снаружи обновленный Geely Preface получил лишь точечные изменения, особенно колдовать над экстерьером седана дизайнеры не стали. Зато техническая начинка была переработана весьма основательно, что положительно отразилось и на силовой установке, и на количестве инноваций.

Анатолий Белецкий

На китайском рынке Preface известен как Xingrui. В рамках обновления он «переехал» на электронную архитектуру GEEA 3.0, что позволило оснастить машину системой помощи водителю G-Pilot H3. Габариты модели — 4785х1869 х1469 мм при колесной базе 2800 мм.

Под капотом у рестайлинговой четырехдверки по-прежнему установлен турбированный бензиновый мотор объемом 2,0 л, однако его мощность увеличилась до 272 л.с. Кроме того, теперь можно рассчитывать на 400 Нм тяги.

В тандеме с силовой установкой трудится 8-диапазонная «автоматическая» трансмиссия. Из первой «сотни» обновленный «китаец» уверенно стал выезжать за 6,5 секунды, а «максималка» ограничена отметкой 215 км/ч. Привод — исключительно передний.

Если возвращаться к разговору о внешности эволюционировавшего Preface, стоит отметить, что он обзавелся радиаторной решеткой с незнакомым рисунком. Изменилась и форма переднего бампера. Внутри седан получил улучшенную систему регулируемой жесткости амортизаторов CDC и акустику Flyme Sound с 16 динамиками.

Остается сказать, что новинка должна выйти на родной рынок в октябре. Позже она вполне может добраться и до России.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что обновленный Geely Preface заметили на тестах в Китае.

