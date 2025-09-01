Jaecoo открыла в России продажи кроссовера J7 Limited Edition

В нашей стране начали продавать Jaecoo J7 Limited Edition. На сегодняшний день этот кроссовер является самой доступной моделью китайского бренда в РФ. С учетом спецпрограмм базовая версия оценивается в 2 559 900 рублей. Ключевой особенностью «семерки» стал экстерьер в духе известных британских внедорожников.

От традиционного Jaecoo J7 версия Limited Edition отличается более скромной радиаторной решеткой, переосмысленными бамперами и черными наружными зеркалами с обтекаемым профилем. Название бренда переместили на капот кроссовера.

В движение «лимитированный» SUV приводит 147-сильный бензиновый силовой агрегат объемом 1,5 л, снабженный турбиной. Переключением передач заведует 6-диапазонная роботизированная трансмиссия. Привод — исключительно передний, и альтернатив ему не предусмотрено.

Комплектации — две. В «базу» входят LED-оптика и 18-дюймовые колесные диски, боковые зеркала получили электропривод складывания. Производители позаботились о полном «зимнем» пакете и оснастили паркетник передними и боковыми подушками безопасности. Помимо прочего, в салоне установили 13,2-дюймовый центральный тачскрин.

С учетом программы «трейд-ин» топовое исполнение обойдется в 2 859 900 рублей. В список оборудования добавляется набор активных ассистентов безопасности, а также двухзонный климат-контроль, передние парктроники вкупе с камерами кругового обзора и панорамный люк.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал особенности дореформенного Jaecoo J7, опубликовав эксклюзивный тест-драйв.