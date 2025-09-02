Российская премьера кроссовера Jetour T1 состоится 16 сентября

Одна из самых ожидаемых новинок 2025 года — кроссовер Jetour T1 — наконец-то выходит на российский рынок. Впрочем, сроки начала продаж все еще не называются, зато стала известна дата российской премьеры SUV — 16 сентября. В этот день машину покажут журналистам и блогерам.

В приглашении на презентацию, которое получил портал «АвтоВзгляд», никаких подробностей о Jetour T1, разумеется, нет. Но они уже есть на официальном сайте бренда, где у SUV появилась собственная страничка.

Так, например, там подтверждается, что дебютант будет доступен в двух модификациях. Первая — это 1,5-литровый турбомотор на 170 л.с. и 270 Нм, семиступенчатый «робот» и передний привод. Вторая — 2,0-литровый движок на 245 л.с. и 375 Нм, восьмидиапазонный «автомат» и четыре ведущих колеса (с муфтой BorgWarner шестого поколения).

Кузов Jetour T1, как заявлено, более чем на 85% состоит из высокопрочной стали. На крышу можно загрузить до 150 кг поклажи в динамике или 300 кг в статике. Максимальная масса прицепа — 1600 кг. Углы въезда/съезда — 28 градусов, клиренс — 190 мм, предельный уровень брода — 600 мм. Габариты кроссовера при этом 4705/1967/1843 мм, а колесная база — 2800.

Комплектации пока не раскрываются, но уже известно, что у «Тэ-первого» будет крупная цифровая приборка на 10,25 и большой тачскрин мультимедиа на 12,8 или 15,6 дюймов. Покупатель найдет двойные стекла спереди (вероятно, только в «топе»), двухзонный климат-контроль и полный зимний пакет.

Вариантов окраски кузова в палитре шесть: черный, белый, серебряный, золотой, зеленый матовый и голубой. Цветовых схем интерьера — три: черно-оранжевый, черно-зеленый и серо-черный.

Прочие подробности, в том числе дату начала продаж, комплектации и цены, производитель раскроет, очевидно, в ходе презентации, которая, как уже сообщалось, состоится 16 сентября.