Россияне могут приобрести до 120 тысяч новых легковых авто в августе

По итогам последнего летнего месяца в нашей стране будет реализовано от 115 до 120 тыс. новых легковых автомобилей. В сентябре реализация тоже должна приблизиться к названным цифрам.

В беседе с ТАСС об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, обозначив динамику рынка в преддверии грядущего Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). По словам эксперта, ожидать дальнейшего ежемесячного роста продаж до 130-150 тыс. новых легковых авто уже нецелесообразно.

Г-н Целиков обратил внимание, что в текущем году новых владельцев в России должны найти от 1,2 до 1,3 млн свежих легковушек. Согласно среднему прогнозу, в 2025-м у нас будет пристроено почти на 20% меньше машин, чем в прошлом году. А если сбудется более оптимистичный сценарий, в качестве максимума можно говорить о 1,4 млн приобретенных авто.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, о чем на самом деле говорят результаты продаж новых авто за июль в 2025 году.