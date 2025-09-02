LADA Niva Sport получила новый цвет кузова «Тайфун»

Спортивная версия «Нивы» обзавелась свежей эмалью для окраски кузова, сочетающей в себе серые и голубые тона. Колер решили назвать звучным словечком «Тайфун», впервые его опробовали на первой генерации «Весты» с припиской Sport.

Отечественный внедорожник LADA Niva Sport, окрашенный в незнакомый большинству россиян цвет «Тайфун», засветился на просторах Рунета благодаря главе спортивного подразделения «Лады» Владиславу Незванкину. Топ-менеджер поделился соответствующим изображением в своих социальных сетях.

Что любопытно, «Тайфуна» нет в открытом доступе. То ли представители Волжского автозавода еще не успели добавить оттенок к прочим вариантам окраски кузова, то ли в принципе никто не собирается этого делать. Если второе, то это, конечно, поможет сохранить эксклюзивность.

Тем временем все желающие могут спокойно приобрести «Ниву» с припиской Sport, выбрав для нее белый «Ледниковый» цвет или черный, известный как «Пантера». Можно остановиться и на серебристом металлике «Платина», но тогда придется доплачивать 20 тыс. рублей.

Напомним, LADA Niva Sport комплектуется 1,6-литровым двигателем, выдающим 122 л.с. Внедорожник может похвастать усиленным кузовом, доработанной подвеской и дисковыми тормозами по кругу. Обо всем этом и многом другом рекомендуем почитать в тест-драйве портала «АвтоВзгляд».