Кроссоверы Jetour могут перейти под крыло бренда Soueast в России

Похоже, что одна из «дочек» китайского автогиганта Chery Automobile, известная как Jetour, лишится части модельного ряда в нашей стране. Три кроссовера могут перейти в продуктовую линейку Soueast — еще одного бренда того же материнского концерна, ориентированного исключительно на экспорт.

Об этом сообщил телеграм-канал «TAGAZ: на виражах автокультуры», сославшись на инсайдеров. Согласно сведениям паблика, Jetour Dashing превратится в Soueast S06. Имя паркетника X70 Plus изменится на S07, а X90 Plus уготовано переименование в S09.

В обозримой перспективе китайские автопроизводители якобы решили сделать Jetour исключительно «внедорожным» брендом. Если это правда, то в линейке останутся только T1 и T2, а все прочие модели со временем исчезнут или перейдут в Soueast.

Решив разобраться в ситуации, портал «АвтоВзгляд» оперативно направил запрос в пресс-службу Jetour и даже получил ответ.

«Такой информации у нас нет», — заявили нам в представительстве марки, отвечая на вопрос о возможном превращении паркетников Jetour в автомобили Soueast.

