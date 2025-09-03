Просто не доросли: чем вызвана стойкая нелюбовь водителей к машинам из КНР

Многоликий и многогранный автомобильный сектор китайской экономики обрушился на растерзанный российский рынок как цунами: десятки брендов, сотни моделей, тысячи вновь образованных дилеров. Однако по прошествии трех лет вообще без конкуренции машины Поднебесной так и не смогли занять достойное место в сердцах российских автомобилистов. Почему так вышло, объясняет эксперт портала «АвтоВзгляд».

«Не смог принять», «вымученное решение», «отсутствие альтернативы» — так описывают свой трехлетний опыт взаимодействия с китайскими машинами автомобилисты на российских форумах в интернете. Довольных — откровенно мало, да и те, что есть расскажут правду только после расставания с высокотехнологичным, современным, часто очень красивым, но так и не ставшим родным автомобилем.

Что же ловкие и талантливые китайцы сделали не так, что не получилось и почему их машины не приживаются в гостеприимных российских гаражах? Почему новенькие и такие привлекательные внешне кроссоверы и седаны, внедорожники и пикапы столь часто вызывают усмешку, а их владельцы — сплошное порицание окружающих?

Начальник управления автокредитования «Инго Банка» Андрей Еременко считает, что доверие весьма требовательного и скрупулезного в своем отношении к транспортному средству отечественного автомобилиста нельзя завоевать с наскока:

Фото: avtovzglyad.ru

— Китайские автомобилестроители сделали большой рывок вперед, но доверие к своей продукции им завоевать все еще сложно. Исторический багаж играет важную роль: ранее китайская машина ассоциировалась с ненадежностью, и это впечатление трудно полностью развеять, несмотря на значительные улучшения качества современных «чайнакаров».

Кроме того, непонятная ликвидность на вторичном рынке вызывает опасения у покупателей — многие боятся потерять деньги при перепродаже, что особенно важно для тех, кто приобретает машину в кредит. Проблемы с сервисом и запчастями также остаются актуальными: у многих китайских брендов недостаточно развита сервисная сеть в России и налицо ограниченная доступность запчастей.

Что, в свою очередь, приводит к длительным простоям автомобиля в случае поломки. Сюда же следует занести проблемы с гарантийным обслуживанием и крайне низкий уровень сервиса. Наконец, ценообразование вызывает вопросы — некоторые «поднебесные» марки устанавливают завышенные цены, не предлагая при этом соответствующего уровня оснащения и качества, — констатирует эксперт.

Так же г-н Еременко выделил несколько основных «болевых точек» машин из КНР, которые делают их далеко не такими привлекательными, как японскую или корейскую продукцию. Не говоря уже о европейской. В частности, он сетует на крайне низкую надежность некоторых ключевых узлов, регулярные сбои, сопровождающие процесс эксплуатации: электроника, тормозная система, подвеска не соответствуют устоявшимся в России критериям.

Кроме того, машины made in China в большинстве своем не адаптированы к тяжелым российским условиям эксплуатации: сложные погодные условия, качество и протяженность дорог, неоднозначное топливо. Но ключевая проблема все же в имидже: «китайцев» до сих пор воспринимают у нас, как недорогие копии приличных машин. А ведь они уже дороги!