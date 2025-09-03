Средний срок автокредита в России вырос до 5,5 года

По итогам середины лета средний срок автокредитов в нашей стране увеличился на 2%, если проводить параллель с июнем. Дело дошло до 5,5 года или 65,7 месяца. Показатели растут с мая.

Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперты уточнили, что в 2025 году минимальное значение среднего срока автокредита в России было зафиксировано в январе. Но в разгар летнего сезона цифры выросли на 6,2% или 3,8 месяца. По сравнению с июлем прошлого года средний срок займов на «ласточку» стал меньше на 3,1%.

Максимальный средний срок кредитов, оформленных россиянами на покупку машины, в июле зафиксировали в Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономным округом. Речь идет о 72,6 месяца. Вторую позицию в рейтинге занял Краснодарский край — 72,1 месяца. Тройку лидеров замкнула Новосибирская область за счет 70,9 месяца. Минимум пришелся на Самарскую и Белгородскую область.