Скидка по программе льготного лизинга вырастет в России в 2 раза

В нашей стране вдвое увеличат скидку, которой можно воспользоваться благодаря субсидированию покупки автомобилей сегмента LCV. Однако нововведения будут временными.

Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга. Как уточнили в ведомстве, три недели сентября будет действовать 20-процентный дисконт, не превышающий 1 млн рублей. Им можно воспользоваться, заключив договор лизинга с 8 сентября по 1 октября. Речь идет об антикризисной мере, которая должна ускорить темпы обновления парка коммерческих машин.

На сегодняшний день при покупке в лизинг легкого коммерческого транспорта, подходящего под соответствующую программу, скидка составит 10%, но не больше полумиллиона «деревянных».

До конца года программа льготного лизинга актуальна для автомобилей LCV, сошедших с конвейера в прошлом году. В других сегментах дисконт касается транспорта, выпущенного после 1 октября 2024-го. Например, грузовиков или автобусов.