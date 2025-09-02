Продажи новых машин в России просели на четверть в 2025 году

За восемь месяцев текущего года в нашей стране было реализовано 877 580 новых автомобилей. По сравнению с прошлогодним аналогичным периодом рынок сжался на 25%.

Цифрами поделился Минпромторг. В ведомстве уточнили, что речь идет о легковых, а также легких коммерческих автомобилях, автобусах и грузовиках, покинувших конвейер меньше трех лет назад. В конце лета удалось продать 135 534 единицы транспорта, рынок упал на 21%, если проводить параллель с августом прошлого года.

Судя по результатам восьми месяцев, спрос на легковые машины снизился на 23%, в августе просадка достигла 17%. В свою очередь, сегмент LCV ушел в минус на 21 и 30% соответственно. Но меньше всего в стране стали интересоваться большегрузами, чьи продажи прямо-таки без преувеличения рухнули на 56% за неполный 2025-й, последний летний месяц оказался хуже еще на пару процентов. Реализация автобусов снизилась на 49% и 20%.

Прослеживается позитив, если смотреть на цифры середины и конца лета. Август показал рост на 1%, если оценивать все сегменты в целом.