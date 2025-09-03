Дилер назвал ориентировочную цену кроссовера Jetour T1 в России

Чуть меньше чем через две недели в России состоится премьера кроссовера T1 — младшего «брата» популярного в нашей стране Jetour T2. Полное описание комплектаций и цены в представительстве марки пока не раскрывают. Но своими предположениями по прайсам поделились дилеры.

В беседе с «Российской газетой» директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров сообщил, что T1 будет стоить примерно на 250-300 тысяч рублей меньше, чем старший T2 в сопоставимых комплектациях. А за него без учета скидок сегодня просят от 3 959 000 целковых в базовой версии Voyage, 4 249 000 — в исполнении Expedition и 4 449 000 — в Discovery. То есть стартовый прайс «Тэ-первого» будет на уровне 3,2-3,7 млн.

Комплектаций для Jetour T1, по словам представителя дилерского сообщества, тоже предусмотрено три, но они другие. В их числе Comfort для обеих модификаций (и для 170-сильного мотора с «роботом», и для 245-сильного движка с «автоматом»), а также Luxury — только для старшей версии с более мощным ДВС и гидромеханикой. Продажи, как говорит Петров, начнутся в день российской премьеры — 16 сентября.

— Безусловно, Jetour T1 займет свою нишу и переманит часть клиентов у таких брендов, как Haval, Chery и Geely. Однако мы не ожидаем, что новая модель обойдет по продажам T2, который обладает очень удачным и оригинальным дизайном, — подытожил эксперт.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности Jetour T1, ориентированного на российский рынок. Узнать о машине можно здесь.