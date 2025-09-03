Российский авторынок бьет рекорды два месяца подряд

За последний месяц лета россияне приобрели 122,2 тыс. новых легковых автомобилей. Такой уровень спроса оказался максимальным в текущем году.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты обратили внимание, что предыдущий рекорд был установлен в июле, когда в нашей стране удалось реализовать 120,6 тыс. легковушек. То есть отечественному авторынку удалось выйти на рекордные показатели два месяца подряд — в июле и августе.

В конце лета население стало больше интересоваться легковыми автомобилями, чем в предыдущем месяце. Продажи в августе подросли на 1,3%, если проводить параллель с июлем. Но в годовом выражении наблюдается просадка на 17,6%, поскольку в августе прошлого года владельцев нашли 148,3 тыс. легковушек.

По итогам восьми месяцев 2025 года рынок новых легковых машин в России показал отрицательную динамику. Общий объем снизился на 23% по сравнению с январем — августом 2024-го, что вылилось в 773,3 тыс. авто.