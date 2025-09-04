Кроссовер Geely Monjaro 2026 модельного года заметили в Китае

Обновление принесло кроссоверу Geely Monjaro незначительные изменения во внешнем виде, расширение цветовой палитры окраски кузова и более мощный двухлитровый мотор. При этом оформление салона пока остается загадкой.

И хотя официальная презентация обновленного Monjaro в родном Китае уже прошла, некоторые элементы SUV до сих пор не рассекречены. Например, интерьер, содержимое которого Geely до сих не показала общественности. И это не удивительно, ведь продажи стартуют только в октябре, а до этого момента надо чем-то подогревать интерес потенциальных покупателей.

Немного приподнять завесу тайны помогли «фотошпионы». Благодаря опубликованным изображениям в «поднебесных» соцсетях стало ясно, что центральная консоль паркетника получит блок, состоящий из парочки габаритных дисплеев. Работу мультимедийного комплекса обеспечивает операционная система Flyme Auto. Элетронным мозгом стал процессор Qualcomm 8155, акустическая система получила 16 динамиков.

После рестайлинга габариты Geely Monjaro составили 4795х1895х1689 мм. Кроссовер обзавелся 272-сильным турбомотором и новой интеллектуальной системой помощи водителю G-Pilot H3.

