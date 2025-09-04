Впервые в 2025 году в России выросла средняя цена нового автомобиля

В последний летний месяц средняя стоимость новых авто, сошедших с конвейера в России, дошла до 1,58 млн рублей. По сравнению с июлем прайс подрос на 0,8%. В случае «китайцев» прибавка составила 0,5%, что вылилось в 3,53 млн рублей.

Об этом сообщают аналитики сервиса «Авто.ру Оценка», изучившие объявления о продаже новых машин в августе. Уточняется, что на цены давит отложенный спрос, связанный с ожиданиями изменений макроэкономических показателей.

Если проводить параллель с августом 2024-го, средняя планка стоимости новых машин в нашей стране стала выше на 1,7%, а с начала года зафиксирована просадка более 3%. При этом «поднебесные» модели теперь предлагают клиентам на 34% реже, а если говорить о пике конца прошлого года, то более чем на 40%.

В 10 регионах страны снижение средних цен составило более 2%. Лидером оказалась Рязанская область, где было зафиксировано 7% — до 3,2 млн рублей. По увеличению среднего ценника в августе вперед вышел Башкортостан. За месяц там произошел скачок на 12% — до 2,62 млн «целковых». И до 5,24 млн — на 0,5% — вырос прайс в столице, и он остается наиболее высоким в РФ.

Топ-5 автомобилей, средний ценник которых снизился по стране в августе, носят шильдик Chery. В списке российских брендов слегка подешевел Solaris HS. И заметно подорожал десяток моделей, в число которых вошли SWM G05 Pro, Chery Tiggo 8 Pro Max и Lixiang L7, а также Xcite X-Cross 7.