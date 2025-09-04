В России стартовали продажи лимитированной серии кроссоверов Evolute i-Jet

В палитру вариантов окраски кузова кроссовера Evolute i-Jet добавились оттенки «Лавандовый раф», «Небесно-голубой» и «Перламутровый». В первом случае будут доступны всего полдюжины электрокаров, во втором — 17, в третьем — 16. Модные цветовые решения призваны повысить привлекательность модели, делая ее настоящим эксклюзивом.

«Лавандовый раф» является пастельным тоном кузова, что придает ему особую выразительность и в то же время подчеркивает изящность бионического дизайна Evolute i-Jet. Речь идет о сочетании инноваций с искусством и природой. В зависимости от уровня освещения, оттенок может восприниматься в разных тонах, что рождает неповторимый визуальный эффект, как говорят в компании.

В свою очередь, «Небесно-голубой» призван добавить кроссоверу легкости и свежести, подчеркнув технологичность. Такой оттенок предназначен ценителям эстетики будущего и чистоты линий.

«Перламутровый» должен напоминать о идеальных пляжах, на которых каждая песчинка переливается на солнце. Благодаря этому кузов получит особую индивидуальность и еще больше проявит премиальную суть.

Evolute i-Jet приводит в движение 585-сильная силовая установка, обеспечивающая крутящий момент 940 Нм. Кроссовер ускоряется до «сотни» всего за 4 секунды, что позволяет ему считаться одной из самых быстрых моделей в классе. Предусмотрена cистема интеллектуального полного привода. Запас хода может доходить до 483 км за счет аккумулятора емкостью 80 кВт*ч.