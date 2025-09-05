Как зайцу стоп-сигнал: поможет ли небольшое снижение ставки ЦБ купить новую машину

Ставка рефинансирования ЦБ ниже 15% благотворно скажется на российском авторынке, уверено Правительство РФ. Эксперты портала «АвтоВзгляд» проанализировали данный тезис и пришли к выводу, что он не имеет никакого отношения к реальности.

«Более ритмичное стимулирование» ждет авторынок России, когда ключевая ставка Центробанка окажется ниже 15%. Об этом на днях заявил вице-премьер российского правительства Денис Мантуров в интервью агентству ТАСС. Слова чиновника напомнили в очередной раз о том факте, что запредельная дороговизна кредитов, ставшая, по сути, откровенно заградительной и для бизнеса, и для простых людей с осени 2023 года, сделала невозможной покупку нового транспортного средства ни «юриками», ни «физиками». И, разумеется, создала массу проблем для всей отечественной автоотрасли.

Портал «АвтоВзгляд» внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг реальной стоимости автокредитования, которая, в свою очередь, существенно зависит от размера ключевой ставки. А она с 28 июля 2025 года и по сей день составляет, как известно, 18%. Не самый располагающий к деловой и потребительской активности уровень.

Если же вспомнить, что со второй половины сентября прошлого года и до конца июля нынешнего — то есть в течение многих месяцев — она превышала 18%, достигая даже 21%, то не приходится удивляться, почему продажи новых авто в России в первом полугодии рухнули почти на треть.

Фото: globallookpress.com

За январь-июнь этот показатель, по данным Минпромторга, снизился на 28% относительно предыдущего полугодия, составив примерно 607 000 единиц реализованных «колес». И это — несмотря на отчаянные попытки государства поддержать отечественный автопром за счет резкого повышения утилизационного сбора.

Заявление г-на Мантурова относительно ключевой ставки рефинансирования прозвучало на фоне прогнозов о том, что на заседании ЦБ, которое ожидается 12 сентября, регулятор якобы понизит ее сразу до 16-16,5%. Однако заметим: проверить этот прогноз еще только предстоит.

Но даже если такое снижение произойдет, оно, согласно логике вице-премьера, указывающего на важность именно 15-процентного рубежа, едва ли задаст иной ритм авторынку. А когда и при каких условиях ставка окажется ниже этого уровня, неизвестно никому.

Более того, даже если этот счастливый миг наступит буквально до конца 2025 года — до того, как ситуация с доступностью новых ТС в России деградирует еще сильнее, не ясно, в какой именно степени это повлияет на спрос и, соответственно, автопродажи. Ведь, согласитесь, формулировка «более ритмичное стимулирование» — довольно обтекаемая.

Не ясно (и, скорее всего, в правительстве тоже затруднятся ответить на этот вопрос), какого конкретно эффекта удастся достичь. Не говоря уже о том, насколько именно ставка должна будет снизиться относительно рубежа 15%, чтобы возник ощутимый эффект.

Фото vtovzglyad.ru

Но и это еще не все. Никому, включая федеральные власти, сейчас, естественно, неизвестно, как долго продержится ставка на уровнях в 10, 12 или 14 процентов, если мы вообще увидим таковые примерно в ближайшие полгода. Не случится ли спустя пару месяцев обратный отскок? Ведь совершенно очевидно, что никаких альтернативных инструментов сдерживания инфляции, кроме манипулирования «ключом», у Центробанка по-прежнему нет.

Руководство этой «волшебной» структуры живет в своем мире «розовых пони», которым даны звучные клички — «финансовый рынок», «реестр ценных бумаг», «тренды» и много других, главная из которых — «снижение инфляции». Только вот ездить на этом «гужевом транспорте» не дано никому, кроме собственно руководства банковского регулятора.

Обычным же людям для этого нужны обычные ТС. Но те, что уже имеются, с каждым годом закономерно стареют, а стоимость новых, которыми можно было бы всерьез пополнить стремительно дряхлеющий автопарк страны, для большинства россиян по-прежнему зашкаливает.