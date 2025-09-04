В Россию привезли крупную партию кроссоверов Changan X5 Plus

В нашу страну завезли более сотни кроссоверов Changan X5 Plus как бы с пробегом. Де-юре он есть, но де-факто речь идет всего о 25 км на одометре. У некоторых экземпляров там вообще гордо красуется единичка. Однако речь идет о «серых» продажах — официальные, если и начнутся, то не раньше 2026-го.

Об этом пишет портал «Китайские автомобили», ссылаясь на итоги мониторинга объявлений на популярных отечественных классифайдах. Уточняется, что на сегодняшний день новых владельцев ждет 131 явно новенький X5 Plus. Вилка цен составляет 1,1 — 2,25 млн рублей.

Если верить содержанию объявлений о продаже, большую часть кроссоверов поставили на учет в Киргизии, в основном «китайцы» находятся в Дагестане в руках частных предпринимателей.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в списке первичных и вторичных регистраций с января по июль 2025 года Changan X5 Plus не представлен.

Напомним, габариты X5 Plus составляют 4540х1860х1620 мм. На родине паркетник приводит в движение 188-сильный турбомотор объемом 1,5 л. Агрегат работает в тандеме с 7-скоростным «роботом», привод бывает только передним.

