GAC раскрыла комплектации кроссовера GS4 с полным приводом для России

Новый полноприводный GAC GS4 будет доступен россиянам в двух версиях — GB AWD и GL AWD. Обе получили продвинутые системы безопасности и богатое оснащение. Цены планируют рассекретить ближе к старту продаж.

В движение GAC GS4 с полным приводом приводит турбомотор объемом 2,0 л, выдающий 231 л.с. Можно рассчитывать на тягу 380 Нм, передачи переключает 8-ступенчатый «автомат». В смешанном цикле расходуется 9,2 л на привычную сотню километров пробега. Полный привод реализован за счет муфты Haldex шестой генерации от BorgWarner.

В базовую версию включены мультимедийный комплекс с диагональю тачскрина 10,1 дюйма и четырьмя динамиками, климат-контроль и беспроводная зарядка для гаджетов. Греются руль и даже задний ряд сидений, передний снабжен встроенной вентиляцией.

Старшее исполнение снаружи можно отличить по 19-дюймовым легкосплавным колесным дискам и панорамной крыше. Внутри, помимо восьми «эйрбегов», имеются передние ремни безопасности с динамической блокировкой. Количество динамиков вырастает до полудюжины, багажная дверь получает электропривод, а наружные зеркала — функцию складывания.

