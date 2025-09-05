Changan сертифицирует в России компактный кроссовер X5 Plus

Не так давно Changan X5 Plus должен был превратиться для нашей страны в возрожденную «Волгу» с индексом K30. Но теперь все изменилось, и кроссовер сохранит шильдик «поднебесного» бренда. SUV планируют привезти на отечественный рынок в 2026 году, процесс сертификации уже идет.

Об этом сообщил ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на инсайдеров. На сегодняшний день российское представительство Changan сумело обзавестись уже как минимум тремя сертификатами соответствия для кроссовера X5 Plus. Если говорить конкретнее, документы оформили на системы вызова экстренных служб, стеклоочистители и омыватели, а также защиту от брызг из-под колес.

Все они необходимы для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Именно оно позволяет начать массовые продажи в нашей стране с последующей выдачей ПТС.

Размеры Changan X5 Plus составляют 4540х1860х1620 мм. Расстояние между осями достигает 2715 мм. В движение переднеприводный SUV приводит 192-сильный турбомотор объемом 1,5 л, передачи переключает 7-диапазонный «робот». Существует и 110-сильная версия попроще, где роль трансмиссии играет 5-скоростная «механика».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Россию привезли крупную партию кроссоверов Changan X5 Plus.