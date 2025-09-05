Раскрыто оформление салона гибридного Geely Galaxy Starshine 6

Geely поделилась официальными изображениями интерьера бензоэлектрической четырехдверки Starshine 6, которая пополнит семейство Galaxy. Автомобиль получил несколько дизайнерских «фишек», но в целом выглядит традиционно. В пересчете на наши деньги минимальная цена должна составить 900 тыс. рублей. Точная дата дебюта пока неизвестна.

Официальная премьера седана в КНР состоится совсем скоро

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», на сегодняшний день Galaxy Starshine 6 уже прошел сертификацию на родине. Согласно трендам, в салоне установили аскетичную переднюю панель и отдельный основной тасчкрин немаленьких размеров. Центральный тоннель с глянцевыми панелями выглядит массивно, его снабдили беспроводными зарядками для смартфона. На своем месте остались поворотный регулятор и физические переключатели.

Помимо всего прочего, внутри имеется нестандартное угловатое рулевое колесо с парой спиц треугольной формы и усеченной нижней частью. Дефлекторы вентиляции получили хромированную отделку. Блестящие элементы дополнены накладками из дерева, фактурным пластиком и перфорированной кожей. Панорамную крышу заменяет компактный люк.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Geely обнародовала фото экстерьера «бюджетного» седана Galaxy Starshine 6. Тогда же мы расписали его технические характеристики.